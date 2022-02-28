Беженка из Донецка вспоминает бомбежки в Донбассе

Наталья Жердецкая и ее близкие переехали на Урал в 2014 году

Беженцы из Донецка, переехавшие в Россию еще в 2014 году, нашли на Южном Урале вторую родину. Свою историю журналистам рассказала Наталья Жердецкая. Восемь лет она и ее близкие живут в Копейске.

«Лето 2014 года. Я живу в Донецке. И не сплю три ночи подряд. А как уснуть, если слышно, что летят снаряды? Лежишь и думаешь: на твой дом он упадет или на соседский?» — вспоминает то время Наталья.

Тогда сомнений, остаться или бежать в Россию, у самой женщины и ее близких не было. Вот уже восемь лет Наталья, ее муж Виталий, взрослая дочь, зять и трое приемных детей живут в Копейске. По паспорту они теперь россияне. Супруги нашли работу, выдали замуж старшую дочь. Обе семьи оформили ипотеку. Приемный сын Натальи получил квартиру как сирота по линии социальной защиты, а две приемные дочки-погодки учатся в школе.

«Конечно, я скучаю по прежней, довоенной жизни. Но на Донбасс ради будущего детей решили не возвращаться. Мы полюбили Урал», — замечает Наталья.

На Урале у женщины родились внуки — маленькие россияне.