Поехать в эту командировку у меня было минимум две причины. ОНФ отправлял на передовую бойцам 6-го танкового полка 90-й Чебаркульской дивизии собранную при участии моего медиахолдинга гуманитарную помощь. Важным уже лично для меня было понять, как живут земляки. Все они как люди военные давали присягу, и все же каждого из них, казалось мне, привело на войну какое-то собственное внутреннее понимание справедливости что ли и, конечно, личные обстоятельства. Куда же без этого. За несколько дней нахождения в прифронтовой деревне, где и стоит часть, я говорил с десятками военных, волонтерами и местными жителями.

О том, что увидел репортер, а также подробности гуманитарной акции — в материале Первого областного информационного агентства.

«Добро пожаловать...»

Въезжали в Луганскую Республику через Миллерово, город в Ростовской области. Мы — это фура и две легковые машины сопровождения с журналистами Первого областного и возвращающимися в зону СВО после ранений бойцами разведроты 6-го полка. Несмотря на удаленность от линии фронта (159 км по прямой до Кременной, где идут бои) сразу после пересечения зоны контроля нас просят выключить геолокацию в смартфонах. Иначе опасно, поясняют мне. Современные средства ведения войны позволяют противнику наносить удары с использованием ствольной артиллерии и БПЛА и по мирным целям.

Спустя небольшое время убеждаемся: меры предосторожности не были напрасными. На обочине — разбитый взрывом КамАЗ. Рядом группы военных и гражданских. Делаем вывод, что «прилет» был недавно. Может быть, час назад или около того.

О войне 2014 года напоминают старые блокпосты луганских ополченцев на перекрестках дорог, разбитый мост.

«А вот это уже „Хаймерсы“ оставили», — комментирует картинку с разрушенным зданием за окном сержант Павел с позывным «Кипиш».

Павел — старший в группе сопровождения, он отвечает за то, чтобы помощь была доставлена по назначению. После ранения в конце 2022 года он уже не первый раз возит гуманитарные грузы из Челябинска в родную для себя часть, разведроту 6-го танкового полка.

Навстречу нам — военная техника, но снимать ее нельзя. Как нельзя фотографировать почти все, что имеет отношение к боевым действиям и военному положению, которое действует на территории нового региона России.

Старобельск — последняя «мирная» точка на нашем пути. Район автовокзала. Все как у нас в 90-е. Обилие торговых ларьков и небольших павильончиков. Сплошной базар и суета. Судя по объявлениям на столбах, уехать можно даже в находящиеся под контролем ВСУ Харьков и Сумы. Хотя, казалось бы, война — но нет. Странно.

Над торговой площадью — большой баннер в цветах российского триколора, рассказывающий о возможностях получения материнского капитала. И это примета уже мирного времени. Город учится жить по российским законам, его жителям положено то, к чему привыкли остальные россияне.

стелла Сватово (в Добро пожаловать...).jpg

Стела «Сватово». За спиной еще один блокпост. Дальше начинается прифронтовая зона. Здесь ждем фуру с гуманитаркой, чтобы ехать вместе. Дорога от указателя раздваивается. Налево — Сватово, направо — Харьков и Сумы. Нам налево.

Несколько месяцев назад тут были тяжелые бои. Рассказывают, что возле стелы, где мы фотографируемся, красовалась надпись «Добро пожаловать в ад!». Сейчас ее нет.

По обочинам — сгоревшая военная техника. Танки. Вот этот — наш. Много брошенных и сгоревших легковых автомобилей, от некоторых почти ничего не осталось.

Указателей, к слову, больше не встречается совсем. Непонятно, как ориентируется без них на трассе наш водитель. Кажется, свернул чуть не туда — через несколько километров можно упереться в блокпост ВСУ, за ним — пока неподконтрольная нашим войскам Марьинка.

Кому нужна эта гуманитарка?

Ровно за месяц до нашей командировки в Донбасс челябинский ОНФ совместно с медиахолдингом «Первый областной» провел марафон «Все для победы!». Получилось круто. Вещей и деньгами удалось собрать более чем на 14 млн руб. Мы везем, конечно, только часть.

Волонтеры закупили и отправили нашим парням из танкового полка квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, кронштейны и зарядные устройства. Техническое оснащение очень нужно разведчикам. В фуре, загруженной доверху, также 200 пар резиновых сапог, 200 влагозащитных плащей, 600 налобных фонарей, 600 комплектов нательного белья, 15 печек-буржуек. А также строительные материалы для блиндажей: сетка, мешки и полиэтилен.

Еще в грузовике дизельный генератор мощностью 5,5 кВт. Для примера — к такому генератору можно подключить приборы, которые обогреют целый дом. А печи-буржуйки согреют в холод в окопе. Гумпомощь также отправили и мирным жителям.

Скажу честно, я ехал с сомнениями. А нужно ли там, на передовой, все это? То есть с тушенкой и прочей едой, предметами гигиены все понятно. Нужно. Но остальное? Откуда нам, гражданским людям, знать, что требуется тем, кто проводят дни и ночи на «передке»? Не случается ли так, что далекие от понимания войны волонтеры отправляют на фронт то, что здесь не нужно и будет без цели лежать на складах или бог весть где еще?

«Надо ли вам то, что мы привезли?» — напрямую спрашивал я в части. «Надо», — отвечали мне и благодарили в нашем лице ОНФ и мой медиахолдинг.

«Важно и знать, и понимать, в чем испытывают потребность военные», — говорит старший группы сопровождения гуманитарного груза Павел. На первом этапе СВО часто не хватало самого необходимого. Сейчас снабжение наладилось, но по-прежнему высока потребность в специальном оборудовании, а именно: коптерах, тепловизорах, ночных прицелах и дальномерах — то есть именно в том, что мы везем в составе гуманитарного груза.

Почему так важно доверие

Сейчас гуманитарку собирают с учетом заявок. Проще говоря, Павел как координатор и человек военный собирает пожелания своей воинской части и передает их крупным организациям типа ОНФ или «Единой России», которые на регулярной основе занимаются гуманитарной помощью, напрямую работает с волонтерами и предпринимателями.

А таковых, кстати, все больше.

К примеру, волонтер Сергей Рудаков из группы сопровождения вместе с женой помогают фронту с начала СВО. Утверждает, что в этот раз пожертвовали на помощь то, что откладывали на отпуск. И думает, что поступил правильно.

«На дорогу до Воронежа, где живет семья брата, нам хватит, а там родные люди поселят и прокормят. Нашим парням „за ленточкой“ сейчас нужнее», — объясняет он свои планы на лето.

Как в любом благородном деле и среди тех, кто занимается гуманитарной помощью СВО, есть нечестные и тщеславные люди, которые думают о своей выгоде. Во время своей поездки я слышал такие истории. Именно поэтому важна абсолютная прозрачность в работе и доверие, подчеркивает Павел (на фото). Мне «Кипиш» долго растолковывает, как важно быть щепетильным в мелочах, что, обманув в малом, будет трудно вернуть доверие и как важны прямые контакты с предпринимателями и волонтерами. Говорит о том, что каждая копейка из собранных средств должна быть потрачена на бойцов. Едем мы, к слову сказать, на его личной машине.

«Я хочу, чтобы гуманитарная помощь доходила до тех, кто в ней нуждается; в моем случае это 6-й танковый полк. Я знаю ребят, и я знаю, в чем их потребность; и у меня на сегодня есть хорошие контакты с челябинскими бизнесменами и ОНФ. Они помогают мне, я помогаю нашим».

«Я за правду всегда стоял, потому не мог в стороне остаться...»

Я спрашивал: можно ли привыкнуть к войне? Что поддерживает в тяжелейших условиях людей, которые сегодня исполняют в зоне СВО свой долг? Из общения с ними — а это были десятки людей — я выносил как общее убеждение, что победа будет. Но близость ее будет зависеть не только от тех, кто на передовой, но и от помощи тыла.

Нет, ни от кого я не слышал бравады. Война — это всегда боль.

По причине военной необходимости я не могу назвать здесь населенный пункт, ставший конечной точки нашего маршрута. Скажем только, что от линии боевого соприкосновения до деревни, где стоит разведрота, — 7—10 км. «Вот это все — линия фронта», — показывает на линию горизонта Павел. Звуки стрелкового боя хорошо слышны отсюда, потому сомнений в его словах нет.

Больших разрушений в селе не видно: разбиты пара зданий. «Прилеты» здесь нечастые, но случаются. А вот украинские «птички», как называют беспилотники, летали в те дни, пока мы стояли в деревне, много и часто. По ним «работала» наша ПВО и войска радиоэлектронной борьбы. Звуки автоматной стрельбы и внезапные гулкие «отлеты» нашей ПВО в какой-то момент становились привычным для меня фоном.

«Острота эмоций тут, конечно, притупляется, — рассказывает наш старший с позывным „Кипиш“. — Нет, я понимаю, что лучший друг не бросит и всегда прикроет в бою. Но случится со мной что-то, слезы по мне долго никто точно лить не будет, потому что это война, тут свои законы».

Я не успеваю переспросить, какие это законы. Мы знакомимся с разведчиком с позывным «Челентано». Большинство из тех, с кем приходилось общаться, просили не называть имен и не фотографировать без балаклавы.

«А меня можно! — Леонид „Челентано“, —  улыбается невероятно обаятельной улыбкой. — Я же еще с 2014 года числюсь в базе сайта украинских националистов „Миротворец“ (с 2014 года созданный при участии официального Киева ресурс пополняется данными тех, кого считают врагами Украины, включая участников боевых действий в Донбассе на стороне ополченцев. — Прим. ред.)».

«Челентано» — коркинец, 48 лет, впервые заходил на территорию Луганской Республики еще в 2014 году, воевал в составе известного батальона «Призрак» под началом Алексея Мозгового. О легендарном командире до сих пор отзывается с большим уважением.

Тогда же у Леонида появился позывной «Челентано». При чем тут знаменитый итальянец? Да невероятно просто похож Леонид и чертами лица, и обаянием на актера.

А кроме того, «Че» — это Челябинск, ну а «Л» — первая буква имени. Так и получилось «Челентано». В августе прошлого года отправился в зону спецоперации добровольцем от 90-й чебаркульской дивизии в 6-й танковый полк, в разведку. Второго сентября он уже был в Донбассе.

«Зачем? Я за правду всегда был, политикой всегда интересовался. Я понимал, что тут происходит что-то важное, и не хотел оставаться в стороне».

Я спрашиваю об отношении к пленным. В нескольких километрах отсюда в селе Макеевка 12 ноября произошло массовое убийство 11 российских солдат, сдавшихся в плен:

«Как бы ни было страшно, каким бы ни было ожесточение, мы не можем становиться нелюдями, как наш противник».

Спрашиваю его про мирную жизнь.

Планов много. Враг их, конечно, может подкорректировать. Чувствуешь иногда, что смерть ходит рядом, и хочется домой съездить. А вернешься — и снова работаешь.

— Это для вас работа?

А как по-другому? Уже стало работой. Но привыкнуть к войне невозможно.

Будущее за теми ребятами, которые будут возвращаться отсюда. Я горжусь своими офицерами.

Когда приезжаю на родину, сразу приглашаю в школы встречаться с молодежью. Важно, чтобы люди просыпались, потому что армия одна не вывозит, ведь полмира с нами воюет. Потому без народной помощи, без гуманитарки нам было бы очень тяжело.

А еще Леонид пишет книгу о войне 2014 года. Когда-нибудь и об СВО готов написать. И в фильме по книге сняться.

«Если это пойдет на пользу молодежи, — уточняет он. — Для меня это и есть справедливость».

Первым номером в разведгруппе на боевые задания вместе с «Челентано» выходит «Мося». За плечами у «Моси» — ополчение 2014 года, служба в Крыму, контракт с ЧВК «Вагнера». В составе «музыкантов» повоевал в Сирии, принимал участие в штурме Триполи в Ливии, наводил порядок в Центрально-Африканской Республике и, наконец, в 2022 году снова заходил на восток Украины и принимал участие в тяжелых боях за Попасную. Пять ранений.

Такому боевому опыту человека могут позавидовать вооруженные силы любой страны. О «Мосе» говорят как об опытнейшем разведчике, который способен организовать рейд диверсионно-разведывательной группы глубоко в тылу противника.

На вид «Мосе» ближе к 60 годам, на гражданке у него растут двое детей. Но говорить о мирной жизни ему неинтересно.

Среди тех, с кем мне удалось пообщаться в эти дни, было немало уже совсем немолодых людей, добровольцев. «Иванычу» 54 года, на гражданке у него остались двое детей. Взрослый сын и 13-летняя дочь. И 75-летняя мать, которая до сих пор считает, что сын возит гуманитарку «за ленточку». «Иваныч» не рассказывает всей правды, бережет мать. Понимает — в ее возрасте не нужны подобные переживания.

Благодаря седой бороде «Иваныч» выглядит даже солиднее своих лет: тут его называют исключительно по имени и отчеству. Хотя глаза у «Иваныча» очень живые и молодые.

На вопрос, почему пошел добровольцем, отвечает просто:

«Я же из Луганска, по-другому не мог поступить. Для меня все это и есть правда и справедливость».

В отпуск поедет в Луганск. Говорит, что хочет посмотреть в глаза тем своим родным, которые осуждали СВО и прятали своих мужчин от мобилизации.

«Дорогой солдат, возвращайся домой живым...»

Вместе с гуманитарной помощью мы везли и трогательные подарки для наших парней. Это письма от учащихся 11-го лицея и детей Снежинска. И здесь я снова должен сказать о своих сомнениях. Нужны ли кому-то письма от чужих детей, пусть и написанные от самого чистого сердца во время классного часа?

Поверьте, нужны очень! На стене в комнате над кроватью одного из военнослужащих я видел их, эти письма и детские рисунки. Это тот самый доброволец с позывным «Иваныч», о котором я уже рассказывал.

Ни одно из писем не адресовано ему лично, но «Иваныч» принимает эти послания очень близко к сердцу. И пишет ответные письма.

«Это очень важно, чтобы дети знали: их письмо дошло до нас и мы прочитали его».

Меня он просит, когда буду в Челябинске, связаться с лицеем в Артемовске Свердловской области, чтобы узнать, почему его письмо ученикам осталось не прочитанным на сайте учебного заведения. Его просьбу я по приезде в Челябинск выполнил.

Командир роты управления «Валдай» рассказывает мне, что носит с собой рисунок голубя, который получил в одном из писем.

«Дорогой солдат, я хочу, чтобы ты вернулся домой живой...» — цитирует он мне. Детские письма взрослые мужчины читают вслух, собравшись вместе. И это производит на меня сильное впечатление.

«Здесь живут люди с детьми...»

Военные и мирные там почти не пересекаются, делился со мной впечатлениями коллега, ранее неоднократно побывавший в Донбассе. Это и так, и не так одновременно. Очень уж по-разному устроена жизнь тех и других в сегодняшних обстоятельствах.

Но оставить без поддержки гражданское население военные не могут. И часто отдают им то, что привозят для себя.

Сразу после разгрузки гуманитарной помощи, которая предназначается для 6-го танкового полка, мы идем к дому местной жительницы Натальи Куреевой. Для нее и ее дочери Полины у Павла индивидуальный груз. В прошлый приезд солдат пообещал помочь ребенку, чье детство оказалось разрушено войной. В коробках, которые он передает Наталье, продукты питания, детская одежда и игрушки. На призыв о помощи откликнулись челябинские предприниматели.

А о чем мечтают сами Наталья и маленькая Полина?

О мире, конечно. Соскучились по тишине и спокойствию. Невозможно до конца привыкнуть к постоянным «прилетам» и «отлетам». Сама Наталья думает о переезде в Россию ближе к сентябрю, когда дочери нужно будет идти в первый класс. Но пока выехать из села нельзя из-за боевых действий.

Признается, что уезжать не хочется.

«Тут все родное, я здесь 20 лет прожила. Здесь обычно тишина и спокойствие», — произносит она, и ее слова звучат для меня странно.

Четверо из пяти жителей деревни уехали в начале СВО, большинство домов брошены. На некоторых из оставшихся на воротах написано: «Здесь живут люди с детьми». Надписи как маячки.

Марине 19 лет. Все ее вещи и документы сгорели в общежитии училища.

«Все, что на мне, — из гуманитарки, ничего своего не осталось, — поясняет она. — О чем мечтаю? Денег немного накопить, чтобы семье помочь, а для этого надо найти работу, получить рабочую специальность».

Нине Петровне 76 лет, до пенсии работала учительницей младших классов в местной школе. Сейчас школы нет. Перед Новым годом прилетевший с контролируемых ВСУ позиций снаряд разрушил школу, где работала Нина Петровна.

«Я еще смеялась тогда: может, это из-за меня? Может, я кого-то неправильно учила и за это мне сейчас прилетает?» — шутит она.

Я пытаюсь улыбнуться в ответ. Получается плохо.

А по весне уже 2023 года «прилет» разрушил крышу ее дома, повылетали стекла. Восстанавливать помогали военные. Об этом мне рассказала уже не сама Нина Петровна, а замполит роты разведчиков с позывным «Егоза»: «Мы с первых дней старались поддерживать местных. Не было гуманитарки, делились своим, что было. Это же наши люди», — поясняет он, очевидно, имея в виду, что Луганская Республика вошла в состав России.

Украинскую пенсию Нина Петровна перестала получать в прошлом году. Все местные живут тем, что выращивают в огороде и на подворье. Да, впрочем, и деньги тут тратить пока почти не на что. Магазина в деревне нет. Ближайший в соседнем селе, но мост к нему уничтожен попаданием снаряда, а дорога в обход разбита тяжелой техникой и весенней распутицей.

«Но это ничего. Все обойдется, — итожит Нина Петровна. — Главное, чтобы был мир и стабильность».

Все, кого я видел на улицах деревни, где стоит часть, — женщины старшего возраста. Из молодежи только Марина. Ну и дети.

Кстати, в медпункте разведроты лечат и местных жителей. Альтернативы военно-полевой медицине тут тоже пока нет.

Вместо заключения

«Мы очень благодарны помощи, что оказывает нам Народный фронт при участии Первого областного», — говорит и. о. командира полка Роман Годзюр.

О том, в чем испытывают потребность бойцы 6-го танкового полка, мы говорили уже после возвращения на родину. Тактические кроссовки или облегченные берцы, летние «Горки» (тип «призрак»), очки и перчатки, маскировочные халаты и сетки — перечисляет и. о. командира полка.

А еще нужны противодронные ружья и коптеры. Об этом говорили почти все мои собеседники. И дизельный «Соболь», лучше 4-метровый. Или любой пикап типа L200, автомобилисты поймут. Такая функциональная машина очень нужна в разведроте, да и, наверное, в любой другой части. В ближайшие недели в расположение 6-го танкового отправится очередной груз.