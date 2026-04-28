Пора лягушечьих свадеб на Таганае началась на полмесяца раньше срока

Совсем скоро в водоемах можно будет заметить головастиков

В этом году природа в нацпарке «Таганай» спешит проснуться. В конце марта там уже видели бабочек, рекордно рано появились комары. Лягушки в этом году тоже проснулись раньше обычного и уже успели пройти этап свадеб и отложить икру. Произошло это почти на две недели раньше, чем в предыдущие годы, отметили в пресс-службе нацпарка.

Жизнь у лягушек кипит сразу после пробуждения: они активно обживают мелкие водоемы, вода в которых прогревается быстрее, и почти сразу ищут себе пару.

«Спокойное ухаживание и урчание переходит в настойчивое кваканье, порой перерастающее в драку, иногда со смертельным исходом. В конечном итоге самки откладывают икру — яйца, окутанные бесформенной желеобразной массой. Этой весной они отметали ее чуть ли не на полмесяца раньше обычного»,— уточнили в нацпарке.

Головастики в таганайских водоемах появятся уже через две недели. Кстати, никакого участия в их жизни ни мамы, ни папы не принимают.

Тем временем в Челябинске уже распустились яблони. А еще южноуральцы заметили яркий волчеягодник.