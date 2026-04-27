В последнюю неделю апреля улицы Челябинска начали утопать в зелени, а в центре города наконец распустились яблони. Минутка медитации и красоты — в снимках от фотографа информагентства Алексея Журавлева.
Субботники в Челябинске почти завершились, и теперь сочная и свежая зелень уже украшает город.

На проспекте Ленина возле студгородка распустились яблони. Они сразу же стали объектом фотографий и фоном для новых весенних фотосессий.

Самые пушистые — напротив остановки «Агроуниверситет».

Ранее мы заметили, как в городе расцвели тюльпаны и нарциссы. Массовой высадки цветов еще не было: ночные температуры опасны для нежных ростков.

А в лесах региона уже распустилась уральская сакура, так называют волчье лыко.