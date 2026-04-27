В Челябинской области распустилась уральская сакура

Так местные называют волчеягодник

В лесах Челябинской области распустился красивый, но опасный цветок. Волчеягодник, лесной табак, волчье лыко, уральская сакура — у этого растения больше трех десятков наименований. Даже аромат этого цветка вдыхать опасно — может начаться головокружение. Зато любоваться им можно бесконечно. Красивые кадры в будний понедельник — в этом материале.

Ярко-розовые кусты заметили в лесах жители Нязепетровского округа. Неделю назад волчье лыко распустилось на Зигальге, тогда же специалисты зафиксировали новый рекорд — растение расцвело на месяц раньше.

«Еще одна его примета — нежно-розовые цветки „сидят“ прямо на голых побегах. За душистый аромат волчеягодник еще называют лесной табак. Но красота его опасна: даже запах цветка может вызвать головокружение. Ни в коем случае не стоит делать из волчьего лыка букеты — при контакте с листьями на коже появятся волдыри», — предупредили специалисты нацпарка.

Тем временем в лесах уже появились ростки черемши, или медвежьего лука.

