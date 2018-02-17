/ Смотрите на 1obl.tv Фестиваль музыкального юмора

Московский оркестр и французский квартет исполнят остроумный джаз.

Вновь приехал в Челябинск Игорь Бутман, несколько лет назад придумавший Международный фестиваль музыкального юмора. Особенность мероприятия — джазовая тематика. Музыканты, играющие музыку в этом жанре, будут импровизировать прямо на сцене, а саксофонист Игорь Бутман станет руководить действом.

Участники фестиваля — Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр. Легендарный коллектив, созданный в 1999 году, быстро снискал любовь публики, — не только в России, но далеко за ее пределами. За 18 лет существования Оркестр Игоря Бутмана объездил с гастролями сотни городов различных стран мира. Также в программе заявлен квартет из Франции. Саксофонисты из «Les DеSAXеs» стали известными на весь мир благодаря изысканному шоу с элементами танцев, песен и остроумных комедийных миниатюр. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Фестиваль музыкального юмора покажут в прямом эфире на «Онлайн ТВ». Трансляция начнется 17 февраля в 18:00.

