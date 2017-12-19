/ Управляющий «Сбербанка» на Южном Урале возглавил попечителей челябинской филармонии

Поддержка будет оказана не только учреждению, но и филармоническому оркестру.

Челябинская филармония обзавелась попечителем в лице «Сбербанка». Соглашение обе стороны подписали вчера, 18 декабря. Тогда же оговорили первые шаги в работе. В первую очередь попечительский совет будет работать с филармоническим оркестром «Классика». Помощь будет не только материальная. Вокруг оркестра должна сформироваться бизнес-элита.

Это точечная стратегическая помощь, разработанная нами и «Cбербанком». Она будет направлена на поддержку филармонического искусства. Стратегию мы выработаем в 1 квартале следующего года. Нацелена она будет на поддержание в хорошей творческой форме оркестра «Классика». Сложности всегда возникают, их много, и вопросов много, а попечительский совет создаст благоприятные условия для жизнедеятельности филармонического коллектива. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор челябинской филармонии Алексей Пелымский.

Для членов попечительского совета забота о культуре не нова. «Сбербанк» выступает партнером «Золотой маски», в 2016 году открывал бесплатный проход в лучшие музеи страны. Поэтому работа к взаимодействию с челябинской филармонией попечители приступают подготовленные.



Надеюсь, что в составе попечительского совета будут не только люди, объединенные любовью к музыке, но и те, кто желает и хочет помочь развитию филармонии. Мы будем стараться, чтобы это развитие повышало статус нашей филармонии, было на благо населения города и области. Это больше вложение в будущее, потому что культура и музыка, в первую очередь, сохраняет те важные ценности и ориентиры в жизни, поэтому мы всецело будем стараться помогать нашей филармонии. — прокомментировал управляющий челябинского отделения «Сбербанк» Денис Чугунов.

В честь важного события, заключения соглашения с попечительским советом, филармонический оркестр «Классика» исполнил музыку Штрауса. Зал украсили живыми цветами, создав атмосферу праздника.