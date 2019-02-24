Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.51 -0.03 74.33 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Понедельник порадует южноуральцев теплой погодой

Понедельник порадует южноуральцев теплой погодой

Однако в некоторых районах области ожидается сильный ветер.
сегодня в 18:30
  |  Общество

В понедельник 25 февраля на Южном Урале ожидается по-весеннему теплая погода днем. Температура не опустится ниже минус 12 градусов, в Челябинске минимальная дневная температура составит минус 6 градусов. Ночью же, в отдельных районах области столбик термометра может опуститься до минус 23 градусов, в Челябинске ночью, сообщают синоптики, температура опустится до минус 15 градусов.

В понедельник в области ожидается западный, юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать до 16 метров в секунду. В Челябинске западный, юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. —  рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Ночью и днем на территории Южного Урала ожидается небольшой снегопад, а также слабые метели. В Челябинске понедельник должен пройти без существенных осадков.

Общество
Теплая, но облачная погода ожидается в выходные
22.02.2019
Теплая, но облачная погода ожидается в выходные
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет южноуральцев в конце января
28.01.2019
Синоптики рассказали, какая погода ждет южноуральцев в конце января
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ожидает южноуральцев в ближайшее время
23.12.2018
Синоптики рассказали, какая погода ожидает южноуральцев в ближайшее время
Общество
Погода на выходных преподнесет сюрприз южноуральцам
23.11.2018
Погода на выходных преподнесет сюрприз южноуральцам
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Спорт
Второй финальный день этапа Кубка мира по ски-кроссу завершен
сегодня в 16:30
Второй финальный день этапа Кубка мира по ски-кроссу завершен
Общество
Спустя век в деревушке на Южном Урале будет проведено электричество
сегодня в 15:30
Спустя век в деревушке на Южном Урале будет проведено электричество
Происшествия
В Нагайбакском районе ищут мужчину с татуировкой в виде перстня
сегодня в 14:15
В Нагайбакском районе ищут мужчину с татуировкой в виде перстня
Общество
Заваленные снегом тротуары в Челябинске вычищают и днем, и ночью
сегодня в 12:53
Заваленные снегом тротуары в Челябинске вычищают и днем, и ночью
Общество
Челябинцам рассказали, куда обращаться для отлова бездомных животных
сегодня в 12:27
Челябинцам рассказали, куда обращаться для отлова бездомных животных
Происшествия
Мужчина из Миасса напал на пожилую пару и грозился поджечь квартиру
сегодня в 11:33
Мужчина из Миасса напал на пожилую пару и грозился поджечь квартиру
Общество
Все несанкционированные свалки в Челябинской области ликвидируют в кратчайшие сроки
сегодня в 10:19
Все несанкционированные свалки в Челябинской области ликвидируют в кратчайшие сроки
Происшествия
Из дома, где произошла трагедия, в Магнитогорске снова эвакуировали людей
сегодня в 09:18
Из дома, где произошла трагедия, в Магнитогорске снова эвакуировали людей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6