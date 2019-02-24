/ Понедельник порадует южноуральцев теплой погодой

Однако в некоторых районах области ожидается сильный ветер.

В понедельник 25 февраля на Южном Урале ожидается по-весеннему теплая погода днем. Температура не опустится ниже минус 12 градусов, в Челябинске минимальная дневная температура составит минус 6 градусов. Ночью же, в отдельных районах области столбик термометра может опуститься до минус 23 градусов, в Челябинске ночью, сообщают синоптики, температура опустится до минус 15 градусов.

В понедельник в области ожидается западный, юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать до 16 метров в секунду. В Челябинске западный, юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Ночью и днем на территории Южного Урала ожидается небольшой снегопад, а также слабые метели. В Челябинске понедельник должен пройти без существенных осадков.