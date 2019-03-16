/ Метеорологи рассказали, как составляют прогноз погоды

Специалисты предупреждали о весенней аномалии на Южном Урале.

Южноуральскую весну синоптики в один голос называют аномальной. Снег начал таять очень рано, а затем погода преподнесла еще один сюрприз — за сутки выпало 60% месячной нормы осадков. Неожиданны такие перепады только для обычных жителей области, а вот сотрудники метеостанций узнают о них заранее.

«Погодных» лабораторий в Челябинской области 18. Одна из них находится на окраине Аргаяша. Если в самом селе снег чистят регулярно, то на территории станции покров не трогают. Он нужен для измерения температуры. Сотрудники и гости передвигаются по давно проложенным узким тропкам очень аккуратно. Даже инструменты для работы с приборами здесь «легкие» — например, снег с термометров стряхивают гусиным пером. Делается это, чтобы проверить температуру почвы, составить более точный прогноз.

Три термометра — срочный, максимальный, минимальный. Зимой они лежат на снегу. А летом здесь выкапывается площадка специальная, и они лежат на земле. — рассказала сайту «Первый областной» замначальника Челябинского гидрометцентра Ирина Попова.

Количество выпавших осадков измеряют с помощью стакана. Скорость ветра фиксирует автоматический комплекс.

Узнать, какими еще приборами пользуются на метеостанции и когда на Южный Урал придет настоящая весна, можно в 21:30 в программе «Время новостей. Итоги» на телеканале ОТВ.