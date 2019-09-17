Мощи святой Матроны Московской доставят в Кыштым

Святыню привезут в храм Рождества Христова.

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У верующих Челябинской области будет возможность помолиться и попросить помощи у святой Матроны Московской — в храм Рождества Христова привезут мощи Матронушки.

Святыню привезут 1 октября в 12 часов, а доступ к мощам будет открыт по 15 октября ежедневно с 7:30 до 21 часа.

Святая блаженная Матрона Московская считается главной молитвенницей за род человеческий. Даром чудотворения она славилась еще при жизни. Также была известна как подвижница во славу Божью. Просят ее, как правило, о здоровье и благополучии, помощи в семейных делах. Существует традиция приносить живые цветы для Матронушки — при жизни она их очень любила.

Блаженная старица Матрона Дмитриевна Никонова родилась в конце 19-го века в Тульской губернии, скончалась в 1952 году. Из ее жизнеописания известно, что родилась Матрона Московская слепой, но Господь даровал ей духовное зрение — дар предвидения и умение исцелять людей. Она помогала всем, кто к ней обращался.

В 1999 году Матрона была канонизирована как местно­чтимая московская святая, а в 2004 году состоялась общецерковная канонизация в лике блаженной.

Поклониться святой Матроне приезжают паломники со всего мира. Чудотворная сила святой Матроны признана всей иерархией Русской православной церкви, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призывал всех обращаться к святой Матроне за помощью не только в решении жизненных проблем, но и в даровании сил несения страданий.