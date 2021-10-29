Полпред президента в УрФО: «Нужно максимально эффективно использовать нерабочие дни для снижения темпов распространения COVID‑19»

Владимир Якушев обсудил с представителями уральских регионов ограничительные меры

Полномочный представитель президента Владимир Якушев обсудил с представителями регионов Уральского федерального округа ограничительные меры в течение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а также реализацию поручений главы государства в части борьбы с коронавирусом. Главная цель — сбить темпы распространения инфекции, сообщает пресс-служба полпреда.

«Ситуация остается напряженной. Растет заболеваемость и смертность. Система здравоохранения работает с запредельной нагрузкой. Требуются адекватные и оперативные меры для снижения темпов распространения COVID-19. Предстоящие нерабочие дни нужно использовать максимально эффективно: мобилизовать все резервы и возможности, чтобы разорвать максимальное количество цепочек распространения инфекции. Для этого необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима, санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта, строго соблюдать социальную дистанцию, наращивать темпы вакцинации. Необходимо максимально защитить жизнь и здоровье людей», — подчеркнул Владимир Якушев.

В ходе совещания также обсудили вопросы вакцинации граждан. Темпы прививочной кампании, желающих вакцинироваться становится больше. Пользуются спросом прививочные пункты. В Челябинске планируют открыть такой пункт на 30 кабин во Дворце спорта.

«В таких местах ожидаемо будет большое скопление людей. Необходимо контролировать соблюдение социальной дистанции, требовать, чтобы люди надевали маски как положено. Прошу уделить этим вопросам особое внимание», — добавил Владимир Якушев.

Отметим, тяжелое течение и смертность отмечаются среди невакцинированных. В особой зоне риска люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Причины — несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.

Напомним, в дни домашних матчей в Магнитогорске, у ледовой арены «Металлург» возле касс, будет дежурить мобильная бригада медиков — болельщики и горожане смогут поставить прививку от коронавируса.

В Озерске планируется строительство ковидного госпиталя на 60 коек. Уже в ноябре проект медучреждения должен пройти госэкспертизу.