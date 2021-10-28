В Озерске планируют построить ковидный госпиталь в 2022 году

Медучреждение будет рассчитано на 60 коек

В Озерске планируется строительство ковидного госпиталя на 60 коек. Уже в ноябре проект медучреждения должен пройти госэкспертизу. Об этом стало известно от главного врача клинической больницы № 71 ФМБА РФ Евгения Фомина. Администрации Озерска он сообщил, что строительством госпиталя будет непосредственно заниматься федеральное медико-биологическое агентство.

По словам Евгения Фомина, в стационаре городской больницы сейчас лечатся около 250 пациентов с диагнозом «ковид». Среди заболевших есть и дети, но подавляющее большинство — жители округа 60+. Однако показатели распространение заболеваемости в городском округе растут, поэтому имеющийся коечный фонд расширяется.

«Мы постоянно увеличиваем коечный фонд по ковиду: если мы начинали со 120 мест, то сегодня еженедельно добавляем места — в этот понедельник их было 240, во вторник уже получили разрешение ФМБА довести их количество до 280. Госпиталь занимает помещения в инфекционном отделении, в отделении кардиологии, теперь будут задействованы палаты терапии», — поясняет ситуацию Евгений Фомин.

Проект строительства нового госпиталя в течение последних полутора месяцев проходит госэкспертизу. Власти округа обеспечили площадку под строительство нового медучреждения.

«Дело непростое, требует решения множества специфических вопросов и финансирования. По нашим расчетам, в начале ноября этого года госэкспертизу мы должны пройти. Строительством будет заниматься непосредственно ФМБА, деньги пока тратятся только Клинической больницей № 71. Разместится объект в больничном городке, на месте снесенного здания бывшей хирургии. Вместимость ковидного госпиталя составит 60 коек (в том числе 10 — реанимационных), здесь же будет своя томография и лаборатория. Оборудование предполагается по последнему слову техники», — разъяснил Евгений Фомин.

Ожидается, что он будет построен в 2022 году. Пока же в городе расширяется сеть прививочных пунктов. Теперь в предстоящую нерабочую неделю горожане могут вакцинироваться от ковида в новом прививочном пункте в спортивном комплексе «Лидер». Также в городе продолжает действовать три пункта вакцинации в городской больнице, в «заводской», в здравпунктах «Маяка».

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