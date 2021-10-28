В дни домашних матчей в Магнитогорске, у ледовой арены «Металлург» возле касс, будет дежурить мобильная бригада медиков — болельщики и горожане смогут поставить прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Прививочные бригады будут вакцинировать магнитогорцев сегодня, 28 октября, с 17:00 до 19:00, и в субботу, 30 октября, с 12:30 до 14:30.
«Работа мобильного пункта вакцинации на матчах нашей команды — уже традиционная акция, которую мы проводим совместно с Минздравом. Все мы видим, какая непростая ситуация в регионе, стране и мире с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Поэтому забота о здоровье болельщиков — это один из приоритетов нашей работы на сегодняшний день. Сделать прививку — легко и просто, но очень важно. Это — защита вас и ваших близких от очень тяжелых последствий болезни. К тому же, вакцинация позволяет получить QR-код и беспрепятственно посещать матчи „Металлурга“. Будьте здоровы и болейте только за „Магнитку“!» — Кирилл Крепкогорский, исполнительный директор ХК «Металлург».
Принять участие в вакцинации смогут все желающие старше 18 лет. Чтобы пройти процедуру, понадобится паспорт, полис ОМС, СНИЛС и письменное согласие, которое оформляется на месте.
Напомним, что также привиться можно 28 октября и 29 октября в ТРК «Гостиный двор» и «Континент» с 14:00 до 20:00 и в здании цирка с 12:00 до 15:00.
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