Новый полпред президента в УрФО анонсировал поездку в регионы

Владимир Якушев озвучил приоритетные направления в своей работе.

Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев анонсировал поездку в регионы. Полпред собирается лично познакомиться с проблемами субъектов и помочь. Своим приоритетом Владимир Якушев уже обозначил борьбу с COVID-19 и реализацию национальных проектов.



«Посещение территорий — очень важная часть моей работы. Потому что именно там ты видишь людей, понимаешь все сложности. Именно на месте можно помочь решить какую-то задачу. Я еще раз подчеркиваю, моя задача — помогать. Поэтому все субъекты я посещу, причем не буду откладывать это в долгий ящик»,— рассказал Владимир Якушев.

Новый полпред провёл свою первую пресс-конференцию в формате видеосвязи. На ней он рассказал журналистам из регионов о своих приоритетах — это исполнение указов президента и реализация национальных проектов. Владимир Якушев отметил, что эти вещи лучше делать в комплексе, поскольку так эффект от работы будет больше.

«Каждый человек, независимо от того, в каком населённом пункте он сегодня проживает, должен от этих национальных федеральных проектов ощутить изменения жизни к лучшему. Своей личной жизни. Что вокруг него жизнь меняется, что он непосредственно принимает участие во всех этих процессах»,— добавил полпред.

Помимо прочего, Владимир Якушев заявил — масштабных кадровых перестановок не будет. Он также намерен продолжить все проекты предыдущего руководителя. Напомним, полномочным представителем президента в УрФО бывший министр строительства стал в этот понедельник. На этом посту он сменил Николая Цуканова.