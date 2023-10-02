В Травниках завершается капитальный ремонт врачебной амбулатории

Преображается также территория вокруг медцентра

В селе Травники по Чебаркулем подходит к концу капитальный ремонт врачебной амбулатории, сообщает пресс-служба администрации Чебаркуля.

В здании полностью заменены системы водоснабжения и отопления, все оконные конструкции, дверные группы, освещение. На первом этаже врачебной амбулатории ведутся отделочные работы. Во дворе уложен асфальт, появились плиточные дорожки; установлен пост охраны и шлагбаум.

«Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения у нас есть возможность создать комфортные условия для медиков и их пациентов. ФАПы и врачебные амбулатории становятся теплыми и уютными. Надеемся, что это поможет привлечь на работу новых специалистов», — говорит главный врач районной больницы города Чебаркуля Александр Локтев.

Ранее в Чебаркульском районе отремонтировали врачебную амбулаторию поселка Тимирязевского, которой почти 90 лет.

