Полезная выпечка из сухого молока и сливок

Рецепты домашнего пышного хлеба и ореховых пончиков без сахара.

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Тщательный выбор продуктов для ежедневного рациона сегодня считается одним из главных факторов, обеспечивающих здоровье и долголетие. Безусловно, спортклубы готовы предложить комплексные абонементы, а аптеки то и дело заманивают акциями на витамины, но специалисты отмечают, что основа, как ни банально, — правильное сбалансированное питание, все остальное же направлено на улучшение качества жизни.

Диетологи ВОЗ рекомендуют регулярно употреблять сложные углеводы, например, крупы и цельнозерновые макароны, дающие организму необходимую энергию, овощи и фрукты, богатые клетчаткой и множеством полезных веществ, небольшое количество жира и, конечно, белки, представленные яйцами, мясом, молочными продуктами. С последней категорией, к слову, у многих не получается «подружиться»: сказывается непереносимость лактозы, аллергия или жизненные убеждения — вегетарианство и веганство. К счастью, рынок усиленно откликается на такие потребности, предлагая отличную альтернативу: на полках красуются упаковки кокосового, миндального или рисового молока из растительных ингредиентов, а также более удобные и вкусные варианты — сухое молоко «Нью Милки» и сливки «Сопьо Крима».

Что отличает сухое, не побоимся сказать, лакомство? Его вкус полностью соответствует натуральной «молочке», что гарантирует универсальность использования — добавьте ложку сливок в утренний кофе, кашу, сделайте коктейль или испеките любимые булочки. Продукт из растительных компонентов отлично переносит длительную транспортировку, что особенно актуально в отпускной сезон: пакет можно взять в путешествие на поезде или в горный поход, чтобы наслаждаться привычными вкусами вдали от холодильника. В сухом молоке и сливках нет животных жиров и сои, они гипоаллергенны и не содержат лактозы. Производство располагается в Южной Корее, где к продукции применяются высокие стандарты качества.

Предлагаем во время очередного продуктового шопинга взять на пробу продукты компании Hee Chang и приготовить нежную выпечку для всей семьи.

Домашний хлеб

Для приготовления пышного хлеба понадобится: 350 гр пшеничной муки, 25 гр сухого молока «Нью Милки», 5 гр сухих дрожжей, чайная ложка сахара и соли, 210 мл теплой воды и 50 мл растительного масла.

Просейте муку, добавьте к ней оставшиеся сухие ингредиенты и тщательно перемешайте. Постепенно влейте в смесь подогретую воду и масло, выместите руками. Однородную массу выложите на стол и продолжайте вымешивать ее еще около 5 минут (рекомендуем предварительно смазать руки растительным маслом). Гладкость и равномерность заготовки — гарантия того, что все сделано правильно. Положите сформированный шар в миску, накройте ее пленкой и оставьте на 20 минут в теплом месте. Учтите, что масса увеличится в объеме примерно в 1,5 раза, поэтому сразу выбирайте посуду побольше.

После того, как тесто поднялось, выложите его на доску и прихлопывающими движениями придайте ему овальную форму. Скрутите заготовку рулетом, а рулет — улиткой, затем снова растяните овалом. Сформируйте батон: для этого нужно вновь свернуть тесто рулетом, положить его вниз швом и немного подвернуть края вовнутрь. Аккуратно перенесите изделие на противень, сверху положите полотенце и дайте будущему хлебу отдохнуть еще 20 минут. В это время разогрейте духовку на 180 градусов.

Перед выпеканием смажьте батон водой, присыпьте мукой сверху и сделайте несколько надрезов по диагонали. Выпекайте до готовности — 30–35 минут. Перед подачей батон следует остудить на решетке, накрыв полотенцем. Сегодняшние бутерброды будут особенно вкусными и полезными!





Миндальные пончики без муки и сахара

Чтобы сделать вкусную ореховую выпечку, возьмите: 100 гр миндальной муки, 75 гр сливочного масла, столовую ложку сухих сливок «Сопьо Крима», 4 яйца, чайную ложку разрыхлителя и ванильного экстракта, 50 гр стевии для сладости.

В растопленное масло вмешайте сухие сливки и подсластитель, добавьте ваниль. Соедините массу с миндальной мукой и разрыхлителем, вымесите тесто. Разложите его в силиконовые формы почти до верха, выпекайте 15 минут при 175 градусах — как только на пончиках появится «румянец», достаньте их из духовки. Немного остудите, украсьте по желанию свежими ягодами и сразу отложите себе парочку ореховых вкусностей прежде, чем звать домашних: глазом моргнуть не успеете, как от выпечки останется только приятный аромат и несколько крошек.