Погорельцы Карталинского района купили девять квартир и домов вместо сгоревших

Новое жилье таким образом приобрели 14 жителей поселков Джабык и Запасное

Жители поселков Карталинского района, пострадавших прошедшим летом от лесных пожаров, начали справлять новоселье: заключены первые договоры купли-продажи жилья взамен сгоревшего, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.



Как сообщила Первому областному информагентству региональный министр соцотношений Ирина Буторина, на сегодня девять семей, всего 14 человек, уже приобрели жилье на вторичном рынке. Кто-то остался в родных поселках, кто-то предпочел сменить место жительства.

Так, по данным областного Минсоца, семья Павла и Любови Чернышевых купила готовый дом в родном Джабыке. Как рассказывает Любовь Чернышева, им с супругом очень понравилась планировка нового жилья, большой, более 20 акров, участок, где есть место для бани, гаража и беседки.

«У нас часто гостят внуки, и теперь им есть где развернуться. В дом по традиции первой зашла кошка. Во время пожара она пропала, а на четвертый день вышла из леса — голодная и хромая, но живая. Теперь всей семьей обживаемся на новом месте», — цитирует Чернышеву пресс-служба ведомства.

Семья Буяновых, также погорельцы из Джабыка, предпочла оплатить средствами из областного бюджета трехкомнатную квартиру в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Буяновы уже начали тут ремонт и готовятся к переезду.

В министерстве уточняют, что число новоселов может измениться в любой момент: сейчас активно заключаются сделки, а вопрос обеспечения селян жильем держит на личном контроле губернатор Алексей Текслер, так что количество жителей Джабыка и Запасного, ставших владельцами новых домов и квартир, постоянно растет.

Параллельно в поселках идет строительство новых домов для тех, кто предпочел купленному жилью новое на собственных пострадавших от огня участках. Как сообщало Первое областное информагентство, на 20 августа в поселках возводились 24 дома для погорельцев.

Напомним, 8—11 июля в Карталинском районе из-за лесных пожаров серьезно пострадали поселки Джабык и Запасное. Огонь уничтожил 72 дома, погиб один человек. Еще до полной ликвидации стихийного бедствия по распоряжению губернатора Алексея Текслера в муниципалитете началась работа по выявлению пострадавших. На сегодня установлены собственники 70 сгоревших домов. Разовые выплаты на неотложные нужды получили 1615 человек. По 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество получили 36 человек, по 100 тысяч рублей за полную его утрату — 120 человек.

В начале августа Челябинскую область посетил президент России Владимир Путин. Он дал поручение начать сдачу новых домов взамен сгоревших к середине сентября. Ранее застройщики также обещали Алексею Текслеру, что первые дома в Джабыке будут сданы в эксплуатацию 15 сентября.