Хозяева 24 домов, сгоревших в Джабыке, выбрали постройку нового жилья вместо покупки готового

Новые дома для погорельцев уже почти достроены

В результате пожаров в Карталинском районе сгорели 72 жилых дома. Пострадавшие, лишившиеся единственного жилья, могут купить готовый дом либо построить новый. При этом по решению губернатора Алексея Текслера в случае строительства новые дома будут большей площади. В числе тех, кто выбрал стройку, — семьи Ивановых и Начкиных, дома которых уже почти достроены, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

«Мы все с нетерпением ждем заселения. В новом доме две отдельные комнаты, есть место для просторной столовой-гостиной. Здесь же предусмотрен санузел, которого раньше у нас не было. Дом в два раза больше предыдущего. Общая площадь в нашем случае увеличилась с 28 до 60 квадратных метров», — поделилась будущая хозяйка одного из домов Александра Иванова.

Готовится к переезду и семья Начкиных, стройка нового дома которых находится в самом разгаре.

«Наш дом уже закрывают под крышу, пробурили скважину, ведутся работы по проведению канализации, теперь печное отопление сменится газовым, появится теплый санузел», — рассказала Ксения Начкина.

На выплаты из областного бюджета Ксения с сыновьями уже купили основную мебель и бытовую технику. Дом семьи Начкиных также стал больше: с 46 квадратных метров он увеличился до 60.













Для собственников, у которых сгоревшее жилье было единственным, строительство должно быть завершено 15 сентября; для остальных — до 1 октября 2021 года. Контроль над ходом работ осуществляет лично губернатор Алексей Текслер.

Чтобы рассчитать размер выплаты на строительство или покупку жилья, учитывают среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Сейчас в Челябинской области он стоит почти 35 тысяч рублей.

Министерством социальных отношений уже оформлено 90 уведомлений пострадавшим при пожарах в Джабыке и Запасном. Деньги зачисляются в два этапа: аванс 50% и 50% по окончании стройки. Если же покупается готовое жилье, вся сумма переводится на счет продавца после регистрации договора купли-продажи.

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