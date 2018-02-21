/ Морозы до минус 32 градусов прогнозируют синоптики в День защитников Отечества

Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром.

К концу текущей недели синоптики прогнозируют похолодание на Южном Урале. В первый выходной день, который приходится на пятницу, температура воздуха ночью опустится до минус 32 градусов. Также в регионе будет слабый ветер.

В пятницу, 23 февраля, на территории Челябинской области ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 23, при прояснении до минус 32 градусов. Температура воздуха днем опустится до минус 12, в горах и низинах — до минус 16 градусов. Ветер северо-западный, западный 4–9, днем отдельные порывы до 12 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в столице Южного Урала в ближайшие два дня ожидается снег, к пятнице осадки сойдут на нет. В ночь на День защитника Отечества температура воздуха опустится до минус 21 градуса, а в светлое время суток прогреется до минус 9 градусов.

