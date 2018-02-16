/ Теплые и бесснежные выходные придут на Южный Урал

Синоптики озвучили прогноз погоды на субботу и воскресенье.

Последний зимний месяц сдает свои позиции. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют повышение средней температуры воздуха на Южном Урале. В субботу и воскресенье снегопады пойдут на спад, осадков не ожидается.



В воскресенье, 18 февраля, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 18 градусов, а в низинах до минус 26 градусов. Температура воздуха днем до минус 7 градусов, в низинах до минус 10 градусов. Ветер западный, юго-западный 3–8 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Аналогичная тенденция отмечается и в южноуральской столице. Днем воздух в Челябинске прогреется до минус 3–5 градусов, а ночью — до минус 15 градусов. Снег и сильный ветер не прогнозируются.

