«Поезд Победы» второй день курсирует по Челябинской области

Местные жители встречают теплушки с артистами в форме военных лет

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Ретропоезд на паровой тяге прибыл в города Челябинской области. По традиции праздничный состав с артистами в форме военных лет на станциях городов встречают концертом. Сегодня «Поезд Победы» сделает остановку в Карталах, а завтра, 5 мая, паровоз привезет теплушки на челябинский перрон. Накануне жители Магнитогорска и Златоуста делились впечатлениями от встречи с праздничным составом. Подборка ярких фото с мест — в нашем материале.

Ретропоезд организует Южно-Уральская железная дорога. По традиции состав курсирует по станциям перед празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Паровоз серии Л ведет вагоны-теплушки с артистами в форме военных лет.

Подвижной состав полностью повторяет поезда, эксплуатируемые в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон в таких поездах имел свое предназначение: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция.

Накануне состав прибыл на станции Златоуста и Магнитогорска. Здесь на перронах прошли концерты. В городе металлургов в память о героях войны выпустили в небо белых голубей, а жителям Златоуста вручили фронтовые письма-треугольники.

«Здесь были и трогательные объятия на перроне, и звуки вальса, и знаменитая „Катюша“, которую исполнили все вместе, потому что слова этой песни, как символа великого подвига нашего народа, в сердце каждого. Конечно, главные гости сегодня — это наши ветераны. Низкий поклон каждому из вас, спасибо за жизнь и мирное небо! И очень здорово, что этот „Поезд Победы“ могут увидеть наши златоустовские ребята», — рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.



Сегодня поезд встречают жители Карталов. Он также сделает 30-минутную остановку на станции Тамерлан в Варненском районе.

«В Челябинске 5 мая на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция: штаб, выставки оружия, военного костюма разных лет, находок поискового отряда», — пояснили в пресс-службе ЮУЖД.

Челябинцы также могут увидеть ретротехнику во время парада на площади Революции 9 мая. Знаменитые танки Т-34 и ИС-3 выведут на торжественное построение в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.