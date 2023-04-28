В Челябинскую область приедет «Поезд Победы»

Прибытие праздничного состава запланировано на первую неделю мая

Челябинск и города области примут участие в ежегодной акции Южно-Уральской железной дороги. В честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне ретропоезда на паровой тяге курсируют по линиям между крупными городами. В вагонах-теплушках — артисты в форме военных лет, а на перронах их встречают творческие коллективы города, ветераны и все жители.



Праздничное прибытие военного поезда в Челябинск назначено на 5 мая. Состав под парами остановится на станции в 14:00. У вокзала, на площадке возле Центра исторического наследия ЮУЖД, будет работать выставка военной техники.



В Златоуст и Магнитогорск «Поезд Победы» прибудет 3 мая в 11:00 и в 12:00 соответственно, в Карталы — 4 мая в 10:00.

