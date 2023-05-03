Парад Победы в Челябинске 9 мая откроют раритетные танки и артиллерийская установка

Техника «Уралвагонзавода» также примет участие в построении в Нижнем Тагиле и Санкт‑Петербурге

Раритетную военную технику представят на параде Победы 9 мая в Челябинске. Танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки от концерна «Уралвагонзавод» украсят в числе другой военной техники праздничное шествие на площади Революции. Легендарные танки Т-34 и ИС-3, самоходная установка ИСУ-152 напомнят о военном звании Челябинска — Танкоград.

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» подготовило к участию в параде 9 мая три исторические машины: танки Т-34 и ИС-3 и самоходную установку ИСУ-152. На заводе бережно хранят технику вот уже больше полувека.

«Содержание более 20 единиц раритетной техники является не только социальной ответственностью АО „Уралвагонзавод“, но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания», — уверен директор по особым поручениям Игорь Мешков.

Раритетная техника выйдет на площади в регионах присутствия концерна. Танки и самоходные артиллерийские установки представят также в Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге.

Напомним, что 4 мая в Челябинске на площади Революции пройдет генеральная репетиция. Мэрия города анонсировала участие военной техники на прогоне. Ранее в областном оргкомитете по подготовке к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне власти озвучили, что в челябинском параде примут участие как исторические, так и современные модели военной техники.

Завтра в центре Челябинска из-за генеральной репетиции перекроют движение транспорта по прилегающим к площади Революции улицам, для пешеходов закроют две центральные площади. Мэрия пока не сообщала об изменении схемы движения общественного транспорта.