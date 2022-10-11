Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 30 ноября

Зимний волшебник посетит более 130 городов России

Дед Мороз отправится в путешествие на поезде по стране. 22 октября он выедет из Великого Устюга и за 85 дней посетит более 130 городов России. В Челябинск зимний волшебник прибудет 30 ноября, сообщает пресс-служба РЖД.

В составе поезда в этом году будет 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Во главе поезда будет паровоз, украшенный гирляндами.

«Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тысяч километров. Его маршрут пройдет более чем через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера», — рассказали в пресс-службе РЖД.

Отметим, поезд будет останавливаться не только в больших, но и в малых населенных пунктах.

Во время стоянок поезда детей ждет праздничная развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.



