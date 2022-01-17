В Челябинске прошел забег Дедов Морозов

Участники в костюмах пробежали по экопарку

В эти выходные у Лыжной базы в Курчатовском районе состоялся забег Дедов Морозов. Несколько десятков спортсменов в красных шубах и колпаках пробежали по парку «Северо-Западный». Как объясняют организаторы, таким образом решили проводить старый Новый год.



В соревнованиях участвовали дети и их родители. Дресс-код обязательный, но не строгий — колпака и бороды было достаточно, чтобы выйти на старт. Дистанция для всех единая — один километр. Для ее преодоления понадобилось меньше десяти минут. Самые быстрые участники получили символические призы.