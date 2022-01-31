В Челябинске «Дом Деда Мороза» попрощался с южноуральцами

Волшебную избу посетили 40 тысяч южноуральцев

В Челябинске на площади Революции до 30 января работал «Дом Деда Мороза». Он открыл свои двери 27 декабря 2021 года, в нем побывали более 40 тысяч гостей из нашего региона и соседних областей. За все время работы волшебного домика для Дедушки Мороза и Снегурочки были спеты десятки песен, прочитаны сотни стихотворений и сказаны тысячи пожеланий, рассказывают организаторы проекта.

Каждый посетитель получил сладкие призы, познакомился с героями, сфотографировался с ними, а также сделал несколько памятных снимков в теплой и уютной фотозоне, расположенной рядом с домом. Все фотографии можно найти в «Инстаграме» по хештегу #ДомДедаМорозаОТВ.

В этом году новогодняя акция прошла и в Миассе под эгидой телеканала «Восточный экспресс» при поддержке администрации города. Взрослые и дети получили массу позитивных эмоций, погрузились в детство и смогли поверить в чудо. Они восхищались оформлением домика и царящей в нем атмосферой.

Улыбки, смех, радость, теплые объятия и многочисленные благодарности организаторам — сказочная новогодняя акция получила отклик в сердцах многих посетителей.

Все фотографии, видеоматериалы и публикации вы можете увидеть на сайте проекта https://moroz74.bitrix24.site/. Дед Мороз со Снегурочкой не прощаются с вами, а говорят: «До встречи в новом году!»