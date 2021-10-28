Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн

Это позволит пройти перепись населения и получить QR‑код после вакцинации от ковида

Подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно через Сбербанк Онлайн. Для этого не нужна электронная подпись — достаточно войти в личный кабинет и проверить личные и паспортные данные. Процедура бесплатная и занимает не более 5 минут, сообщают представители ПАО «Сбербанк».

После подтверждения учетной записи можно полноценно пользоваться всеми государственными услугами в любое время. Чтобы подтвердить учетную запись на портале госуслуг через мобильное приложение Сбербанка:

в приложении Сбербанк Онлайн войдите в «Каталог»;

выберите раздел «Услуги»;

найдите раздел «Регистрация на „Госуслугах“»;

нажмите кнопку «Зарегистрироваться», если у вас нет учетной записи, или «Подтвердить учетную запись», если учетная запись создана и требуется ее подтвердить.

«Сегодня практически все услуги можно получить онлайн — это быстро, просто и безопасно. А в период пандемии — это стало еще более актуально. С помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн наши клиенты могут подтвердить учетную запись на портале госуслуг не выходя из дома и пользоваться всеми необходимыми функциями, в том числе наиболее актуальными сейчас — принять участие в переписи населения, получить QR-код вакцинированного, оформить социальные выплаты. Это не только экономит время нашим клиентам, но и помогает им избегать мест массового скопления людей», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Напомним, на портале госуслуг можно пройти Всероссийскую перепись населения и получитьQR-код после вакцинации от ковида.