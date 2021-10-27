В нерабочие дни в Челябинске откроют мобильные пункты вакцинации

В ТРК для них выделят помещения с отдельным входом, а самый крупный откроется в ДС «Юность»

В нерабочие дни с 30 по 7 ноября челябинцам рекомендуют позаботиться о своем здоровье и поставить прививку от коронавируса. Чтобы снизить нагрузку на поликлиники, в городе будут организованы дополнительные пункты вакцинации. Об этом на брифинге по профилактике коронавируса рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



«Ряд торговых комплексов предоставят специальные помещения для вакцинации с отдельным входом, а самый большой центр вакцинации развернут во дворце спорта «Юность»,— рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области.

Напомним, что ранее, 26 октября, в Челябинской области отметили рекордное количество вакцинированных — 17 тысяч привитых за сутки.