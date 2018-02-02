/ Борис Дубровский возглавил вторую десятку медиарейтинга глав по теме ЖКХ

Это третье место среди регионов УрФО.

Работу Челябинской области в сфере ЖКХ уже оценили на федеральном уровне. Теперь итоги 2017 года подвела компания «Медиалогия». Она изучила публикации в СМИ, посвященные событиям ЖКХ и участию в них глав регионов. По этим результатам губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался на 11 месте рейтинга, ненамного уступив главе Тульской области.

Первую десятку рейтинга возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также в ТОП-10 вошла Наталья Комарова, глава ХМАО. — сообщает «Медиалогия».

Добавим, что губернатор Тюменской области Владимир Якушев расположился на 18 месте рейтинга, Алексей Кокорин, глава Курганской области, на 41 месте.

