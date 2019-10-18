Что им снег, что им зной: дорожники продолжат укладку асфальта в Челябинске

Какие улицы стоит обделить вниманием в эти выходные?

Послушать 00:00

Дорожных рабочих не останавливают ни выходные, ни даже профессиональный праздник, который намечен ан 20 октября — воскресенье. Телеграм-канал Миндортранса сообщает, что в субботу и воскресенье укладка асфальта продолжится на нескольких улицах Челябинска.

«Продолжится укладка асфальта на улице Труда, Сони Кривой и Троицком тракте. Дзержинского — подготовка к укладке асфальта. Новороссийская (от 5-ой Электровозной до Гагарина) — фрезерование и подготовка к укладке асфальта», — сообщает телеграмм-канал министерства.

Не обошлось без сюрпризов: в списке ремонтируемых улиц появился новичок. В эти выходные начнется фрезерование на улице Горького, на участке от Первой Пятилетки до улицы Труда.

Водителей в очередной раз призывают к терпению, соблюдению правил ПДД и уважению к труду рабочих.