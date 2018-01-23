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/ Психологи расскажут, как предупредить подростковый экстремизм, в прямом эфире «Онлайн ТВ»

Психологи расскажут, как предупредить подростковый экстремизм, в прямом эфире «Онлайн ТВ»

Тема стала острой после череды нападений в школах России.
сегодня в 15:32
  |  Общество

На прошлой неделе волна детского экстремизма прошла по России. Сначала 15 января в Перми подростки пришли в школу с ножами, чтобы устроить разборку. Пострадали школьники и педагог. Через два дня в Челябинской области ученик 9 класса порезал другого школьника, таким образом завершив долго длящийся между подростками конфликт. 19 января подросток в Улан-Удэ «атаковал» школу «коктейлем Молотова» и топором, пострадали 5 человек и учитель.

После череды нападений и учителя, и родители задаются одним вопросом: почему подростки становятся экстремистами и как это предупредить? Животрепещущую тему обсудят во время пресс-конференции в медиахолдинге ОТВ.

На эти и другие вопросы ответят Ирина Буторина, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, и Андрей Власов, заместитель председателя ЧРОО «Совет родителей Челябинской области», а также врачи-психологи. - рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Специалисты готовы ответить на прямые вопросы педагогов и родителей. Психологои знают, как рассмотреть зарождающуюся в школьниках агрессию, как заметить изменения в психике. Свои вопросы по этой теме вы можете задать в комментариях ЗДЕСЬ, они обязательно прозвучат в прямом эфире.

Пресс-конференцию в прямом эфире покажут на «Онлайн ТВ». Начало трансляции в 11:00, 24 января.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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