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/ Инвалида-колясочника, подозреваемого в экстремизме, отпустили домой под подписку о невыезде

Инвалида-колясочника, подозреваемого в экстремизме, отпустили домой под подписку о невыезде

Тяжелая болезнь и, возможно, раскаяние могли послужить причиной такого решения суда.
сегодня в 15:03
  |  Общество

Инвалида-колясочника Амира Гилязова, подозреваемого в экстремизме, отпустили домой под подпиской о невыезде. Этому могло поспособствовать не только то, что мужчине необходим постоянный уход, но и, возможно, его сотрудничество со следствием.

Причиной задержания стало подозрение в продвижении мужчиной экстремизма. Следствие выяснило, что Амир не только опубликовал в социальных сетях видеоролик с экстремистским содержанием, но и вербовал своих знакомых для пособничества запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Месяц после задержания мужчина пробыл в больнице при СИЗО. Но сейчас суд вынес решение о мере пресечения для Амира. Из-за болезни, при которой ему требуется постоянный уход и помощь, окончания следствия он будет ждать под подпиской о невыезде. Возможно, за время, проведенное в СИЗО, мужчина обдумал все, что происходит, и начал сотрудничество со следствием.

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