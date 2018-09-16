/ Подозреваемые в убийствах экстремисты из Челябинска предстанут перед судом

Участники запрещенной группировки оскверняли памятники Великой Отечественной Войны.

Следственный комитет России по Челябинской области завершило расследование в отношение 4-х участников экстремистской группировки «Мизантропик Дивижн». Подозреваемых обвиняют в преступлениях сразу по нескольким статьям: «Организация и участие в деятельности экстремистской организации», «Финансирование экстремистской деятельности», «Приготовление к незаконному изготовлению и незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам идеологической, расовой ненависти или вражды и ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Обвиняемые изготовили символику экстремистской организации и осуществляли финансирование экстремистской деятельности. Они оскверняли памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, нанося на них свастику, после чего размещали фотографии об этом в сети Интернет. Обвиняемыми было изготовлено самодельное взрывное устройство, которое они подорвали в демонстрационных целях, выложив видео в сети Интернет. В августе 2016 года около одного из садовых товариществ Советского района областного центра двое из обвиняемых, из чувств вражды к определенной социальной группе, нанесли множественные ножевые ранения мужчине без определенного места жительства, от которых тот скончался. — говорится в сообщении следственного комитета.

Отметим, что движение «Мизантропик Дивижн» признано экстремистским решением Красноярского краевого суда. Деятельность организации запрещена на территории России. Сейчас материалы дела переданы в Челябинский областной суд, где начато рассмотрение уголовного дела.