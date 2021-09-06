Подать заявку на бесплатную газификацию можно через «Госуслуги»

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Потребители, желающие воспользоваться программой социальной газификации, которую президент Владимир Путин анонсировал в ежегодном послании 21 апреля, смогут подать заявку на подключение через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются россияне.

«Включение услуги по приему заявок на подключение к газораспределительным сетям в этот реестр как раз и обеспечит потребителям возможность подавать заявление удаленно, через портал госуслуг», — сообщили на официальном портале правительства РФ.

Напомним, по поручению президента до 2023 года в России планируют провести ускоренную догазификацию, это подразумевает проведение сетей до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах. Это будет сделано за счет средств оператора. Все заявки, которые подадут через «Госуслуги», будут автоматически направлять единому оператору.

Как бесплатно подвести газ к своему участку, читайте в инструкции на сайте ИА «Первое областное».