Южноуральцы могут узнать о 256 тысячах участников ВОВ в электронной Книге Памяти

В регионе создали портал «Вспомним всех поименно»

Жители Челябинской области могут получить сведения об участниках Великой Отечественной войны на портале «Вспомним всех поименно». В электронную версию Книги Памяти внесли данные о более чем 256 тысячах воинов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития региона.

Ежегодно пользователи ресурса скачивают более 15 тысяч выписок. В канун праздников эти цифры возрастают в разы. Портал развивают: появятся удобные поисковые системы, расширяется база данных за счет внесения дополнительной информации от муниципалитетов. Уже в этом году на портале «Вспомним всех поименно» можно будет найти целые семьи эвакуированных. Кроме того, продолжится интеграция с соцсетями. Уже сейчас можно выгрузить на свою страницу во «ВКонтакте» информацию о найденном участнике ВОВ.

«По сведениям областного военкомата, с территории Челябинской области за годы войны было призвано 324 326 наших земляков. В 2021 году в электронную версию Книги Памяти внесены имена 766 южноуральцев. Изменения и дополнения в Книгу вносятся на основании красноармейских книжек, военных билетов, справок из Центрального архива Министерства обороны РФ, удостоверений ветеранов, удостоверений к медалям и орденам за участие в ВОВ, почетных грамот за участие в боевых действиях, „похоронок“, справок из военкоматов, копий архивных документов», — рассказали в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Получить выписку из Книги Памяти можно несколькими способами:

— сформировать электронный формат выписки на портале «Вспомним всех поименно» и распечатать ее для семейного архива;

— направить запрос в Государственный комитет по делам архивов Челябинской области по электронной почте gkarhiv@gov74.ru, через интернет-приемную официального сайта Государственного комитета www.chelarhiv.ru или по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 4 (каб. 813).

Архивная служба Челябинской области проводит работу по формированию Книг Памяти по 30 городам и 242 сельским советам региона, которую планируется завершить к 80-летию Победы.