Челябинские поисковики нашли на местах боев на Волге останки 17 красноармейцев

Найденные рядом с ними медальоны могут помочь в их опознании

Поисковый отряд «Импульс» при УФССП России по Челябинской области обнаружил в Волгоградской области останки 17 бойцов Красной армии, а также солдатские медальоны, офицерский планшет, петлицы сержанта медицинской службы, часы и нож, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Особый интерес у поисковиков вызвал нож — по всей видимости, наградной.

«С началом Великой Отечественной войны в практику вошло поощрение бойцов, отличившихся в ходе боевых операций, подарочными ножами и кинжалами. Специально для этого к 1942 году выпуск подарочных армейских ножей был освоен в городе Златоусте. Также командование использовало для награждения красноармейцев ножи и кинжалы, выпускаемые небольшими партиями на металлургических заводах», — отметили в отряде «Импульс».

Историю этого и других артефактов предстоит установить в будущем. Первоочередная задача — попытаться идентифицировать останки красноармейцев. Поисковики надеются, что в этом помогут найденные рядом с останками солдатские медальоны.

На прошлой неделе в Челябинске дали старт новому сезону поисковых работ. О том, как это было, читайте в материале нашего корреспондента.