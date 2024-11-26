В пригороде Карталов женщина в шестом часу утра — до восхода солнца — отправилась в гости. Она сократила дорогу, сбилась с пути и оказалась у водоема. Услышав треск льда под ногами, она позвонила по номеру «112» и попросила о помощи, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
На место прибыли спасатели Локомотивного отряда областной ППС. В полутора километрах от поселка они услышали крики женщины и пришли к ней на помощь.
«Опасаясь провалиться под лед, женщина ждала помощь на берегу, не сходя с места и держась за ветки кустарника», — рассказали в пресс-службе.
Спасатели довели женщину до дороги, помогли ей согреться и доставили ее в город.
В пресс-службе напомнили об опасности прогулок вдали от населенных пунктов в темное время суток.