Под Магнитогорском женщина по дороге в гости сбилась с пути и оказалась у берега

Ей потребовалась помощь спасателей

В пригороде Карталов женщина в шестом часу утра — до восхода солнца — отправилась в гости. Она сократила дорогу, сбилась с пути и оказалась у водоема. Услышав треск льда под ногами, она позвонила по номеру «112» и попросила о помощи, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На место прибыли спасатели Локомотивного отряда областной ППС. В полутора километрах от поселка они услышали крики женщины и пришли к ней на помощь.

«Опасаясь провалиться под лед, женщина ждала помощь на берегу, не сходя с места и держась за ветки кустарника», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели довели женщину до дороги, помогли ей согреться и доставили ее в город.

В пресс-службе напомнили об опасности прогулок вдали от населенных пунктов в темное время суток.