В Миассе спасатели вытащили 80‑летнего мужчину из овощной ямы

Случай произошел в одном из садовых товариществ

В выходные в Миассе произошел несчастный случай: 80-летний мужчина случайно оступился и упал в овощную яму. Пожилой человек не мог самостоятельно выбраться и лежал на дне ямы без движения. Родственница пострадавшего вызвала спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Спасатели оказали пожилому мужчине первую помощь и с помощью альпинистского снаряжения бережно подняли его на поверхность. После этого пострадавшего передали в руки работников скорой медицинской помощи.

Падение с высоты крайне опасно для людей пожилого возраста. Несмотря на то что в ходе первичного осмотра серьезных травм у пенсионера не было выявлено, спасатели помогли ему дойти до кареты скорой помощи.