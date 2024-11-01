Южноуральские спасатели развернут спецпосты на популярных туристических маршрутах

Дежурить в нацпарках будут круглосуточно

В праздничные выходные спасатели Челябинской области будут работать круглосуточно на туристических маршрутах. Так, специальные посты будут работать в нацпарке «Таганай» и природном парке «Иремель».

В поисково-спасательной службе области сообщили, что специалисты будут не только выезжать на помощь, но и регистрировать всех туристов, отправляющихся в пешие прогулки по горам. За их безопасностью будут следить до тех пор, пока группы не завершат поход.

На «Таганае» спасательный пост областной ПСС уже готов к приезду туристов.

«В групповом походе наиболее важное правило не отходить от группы и строго выполнять указания руководителя. В одиночном походе главное — тщательно подготовиться к выходу и прислушиваться к собственному чувству самосохранения», — подчеркнули спасатели.

Также поисковики могут подсказать, какую сложность маршрута лучше выбрать и какое снаряжение необходимо в пути.