Под Челябинском запустили новую автоматизированную подстанцию «Кременкуль»

Жители 13 населенных пунктов получат надежное и качественное электроснабжение

В западном пригороде Челябинска после масштабной реконструкции запустили подстанцию 110 кВ «Кременкуль». Она улучшит энергоснабжение части Сосновского района, где идет активное строительство жилья, социальных объектов и предприятий. Кроме того, появилась возможность для подключения новых объектов. На открытии подстанции присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Новая подстанция обеспечит надежным и качественным электроснабжением жителей Кременкуля, соседних поселков и СНТ, а также L-Town — всего 13 населенных пунктов. Все процессы автоматизированы, есть возможность дистанционного управления электрооборудованием. Благодаря этому возрастет оперативность реагирования на возможные нештатные ситуации. Специалисты компании используют только отечественное высокотехнологичное оборудование, которое адаптировано к нашему климату.





Алексей Текслер поблагодарил энергетиков за быструю работу по вводу подстанции. В зиму часть района зайдет с уверенностью в качественном энергоснабжении.



«Вместе с компанией „Россети Урал“ системно занимаемся повышением качества и надежности электроснабжения. Была подписана дорожная карта, план мероприятий по повышению качества электроснабжения. Открытие подстанции является частью наших совместных действий. Электроснабжение улучшится более чем для 15 тысяч домохозяйств. Плюс есть резервная мощность для подключения новых потребителей», — говорит губернатор.

Гендиректор «Россетей Урал» рассказал, что на сооружение направили более 800 миллионов рублей.

«Это продолжение договоренностей динамично развивающегося региона и нас, как надежного партнера и, более того, помощника. Вовремя даем новые резервы и обеспечиваем надежность существующих потребителей», — отмечает Александр Пятигор.





Напомним, что решение о строительстве более мощной подстанции в Кременкуле приняли после прямой линии с губернатором в декабре 2022 года. Алексею Текслеру поступало множество жалоб от жителей пригорода Челябинска на перепады напряжения и длительные отключения света. В мае 2023 года было объявлено о начале масштабной модернизации электросетей в районе Кременкуля.

В январе 2024-го «Россети Урал» завершили первый этап реконструкции подстанции «Кременкуль». Под напряжение поставили первый трансформатор. В результате мощность подстанции удалось увеличить в 1,5 раза. Кроме того, компания планирует обновление подстанции «Малиновка» и завершение реконструкции подстанции «Долгая».