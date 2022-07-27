Под Челябинском отремонтируют лагерь «Уральская березка»

В течение десяти дней здесь отдыхали дети из ДНР во время «Университетской смены»

В «Уральской березке», где отдыхали школьники Донецкой Народной Республики, отремонтируют входную группу, заасфальтируют дорожки и сделают современный спортивный стадион с турниками и площадкой для волейбола. Соответствующая договоренность с владельцем детского загородного лагеря уже достигнута. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил губернатор Алексей Текслер, посетив учреждение и пообщавшись с ребятами.

«Стараюсь приезжать в детские лагеря Челябинской области. Многие из них находятся не в очень хорошем состоянии. Мы их активно восстанавливаем и будем эту работу продолжать, помогая муниципалитетам. С собственниками ведомственных лагерей тоже говорим о необходимости вкладывать деньги в детский отдых. Развитие инфраструктуры — важное направление, которым нужно заниматься. Тем более работает программа кешбэка. Будем инициировать, чтобы она была трехлетней», — отметил Алексей Текслер.





«Уральской березкой» глава региона остался доволен. В лагере 1940-х годов чисто, но скромно — не хватает современной инфраструктуры.

«Владельцев попросил заняться входной группой, заасфальтировать дорожки, сделать новую спортивную площадку с резиновым покрытием для игры в волейбол, на общей — установить спортивное оборудование. Областной бюджет будет финансировать работы через приобретение путевок. У нас есть взаимный интерес. Восстановление лагерей — это большая системная работа, которой мы занимаемся, и эта работа будет продолжена», — отметил Алексей Текслер.

В ходе рабочего визита губернатор встретился с отдыхающими ребятами из Челябинской области и Донецкой Народной Республики. Последние приехали на Южный Урал на десятидневную «Университетскую смену». Для подростков 12—17 лет подготовили обширную развлекательно-образовательную программу. Днем их ждали экскурсии по музеям Челябинска, лекции об истории региона и России, а вечером — совместные с южноуральскими школьниками пенные вечеринки и дискотеки.





«Ребята из Донецкой Народной Республики активно участвуют в жизни лагеря. Обычные дети, которые также хотят отдыхать. Единственное, что мы отметили, — боятся шума пролетающих самолетов и признаются, что им страшно возвращаться домой», — говорит директор детского оздоровительного комплекса «Уральская березка» Кристина Данилейко.

16-летняя Татьяна, приехавшая в Челябинск из Горловки ДНР, подтверждает: чтобы снова начать чувствовать себя в безопасности при звуках пролетающего самолета, ей понадобилось время.

«Сначала каждый раз вздрагивала. Но сейчас знаю, что здесь нам ничего не угрожает. В Челябинске нас встретили радушно, организовали интересные занятия и экскурсии. Особенно впечатлил парк «Россия — моя история». У нас такого нет. Лекции преподавали интересно, заслушаешься. Последние пять лет мы почти не ходим в школу — то коронавирус, то дистанционка из-за нестабильной обстановки, а в феврале в школу попал снаряд, погибли две учительницы. С тех пор мы не учимся совсем», — рассказывает Татьяна.





Организатором отдыха для детей из ДНР выступил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Проректор по воспитательной и социальной политике ЮУрГГПУ Евгений Жоров отмечает, что по итогам прохождения образовательной программы в рамках «Университетской смены» все ребята получат сертификат о прослушивании курса дополнительного образования. В дальнейшем этот документ может быть им полезен при поступлении в российский вуз.

Многие из школьников ДНР уже задумываются о возвращении в Челябинск. Во время живого общения с Алексеем Текслером они спрашивали, можно ли будет продолжить здесь обучение. Глава региона заверил: для этого от абитуриентов из ДНР требуется только лишь желание.

«Общение произвело на меня приятное впечатление. Замечательные дети. Сам факт того, что наша великая страна рядом, дает им надежду, что все будет хорошо. Рад, что они познакомились с челябинскими ребятами, что им понравился наш регион. Они сильные, мужественные, горячо любят ту землю, на которой живут. Верят в Россию, и мы их не подведем», — сказал губернатор.

Работа по организации отдыха детей из ДНР и ЛНР в Челябинской области будет продолжена. Дополнительно лагеря региона готовы принять школьников из Волновахи и Ясиноватой.

«Важно, чтобы дети отдохнули и подготовились к новому учебному году. Параллельно мы восстанавливаем в Волновахе и Ясиноватой инфраструктуру: школы и детские сады. Все, что касается детей, — это одна из важных задач, которая перед нами стоит. Мы сделаем все, чтобы они чувствовали, что мы рядом», — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, в челябинском лагере отдыхает 46 детей из Донецкой Народной Республики. Для них в рамках проекта «Университетская смена» организовали насыщенный досуг: фольклорное творчество, спортивные мероприятия, всевозможные квесты, вечеринки, экскурсии по Челябинску, где дети знакомятся с достопримечательностями и историей города.