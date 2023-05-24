Почти 200 детских оздоровительных лагерей прошли проверку пожарной безопасности

В трех учреждениях были зафиксированы нарушения

С понедельника, 29 мая, в Челябинской области стартует сезон детского оздоровительного отдыха. Сотрудники регионального управления МЧС России проверили загородные лагеря. Так, накануне контролеры побывали в «Уральской березке» под Челябинском, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Проверяют сотрудники МЧС всё: от работоспособности гидрантов до опашки и порядка в лесу вокруг детского учреждения. В лагере «Уральская березка» к приезду детей готовы, осталось только провести генеральную уборку.

«Естественно, соблюдаем, во-первых, все меры противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, все требования СанПиНа. Ведется приемка, приемка будет 26-го числа по взаимодействию с межведомственной комиссией. Минерализованную полосу сделали еще в апреле, территорию убрали, провели все необходимые обработки», — рассказывает директор лагеря «Уральская березка» Кристина Данилейко.

Минерализованная полоса — это опашка территории в лесу у лагеря. Ее делают на случай ландшафтных пожаров, чтобы огонь не добрался до жилых построек. Сотрудники МЧС обращают внимание, что также необходимо убрать сухую листву.

Всего в этом году южноуральских школьников готовы принять 780 лагерей, но перед этим каждый из них пройдет проверку.

«На сегодняшний день проверено около 200 лагерей. В том числе где-то около 15 загородных лагерей. В обязательном порядке смотрится инструктаж, чтобы обслуживающий персонал знал, как нужно действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — поясняет начальник отдела надзорной деятельности Челябинска по пожарному надзору Андрей Окороков.

Из двухсот лагерей, которые уже прошли проверку, нарушения требований пожарной безопасности нашли только в трех. Теперь им предстоит устранить все недочеты, чтобы летний отдых детей был не только веселым, но и безопасным.