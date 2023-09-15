Под Челябинском отремонтировали 15 километров федеральной трассы

Работы шли все лето

В Сосновском и Чебаркульском районах завершился ремонт федеральной трассы М-5 «Урал» между поворотом на Бишкиль и поселком Витаминным, сообщили сегодня в пресс-службе регионального управления Росавтодора. Дорожники заменили асфальт на левом проезде (в сторону Москвы), поставили новые знаки и автобусные павильоны.

Напомним, что работы на этом участке начались в конце апреля. На период ремонта проезжую часть сузили до двух полос в обоих направлениях. Дорожники уделили особое внимание безопасности на оживленной трассе: вместе с заменой асфальта они нанесли на проезжую часть шумовые полосы, установили боковое и осевое ограждение и световозвращающие дорожные знаки.

В управлении Росавтодора отметили, что указанным участком трассы активно пользуются жители близлежащих поселений. Поэтому здесь помимо проезжей части привели в порядок посадочные площадки на автобусных остановках и поставили два новых павильона у поворотов на Витаминный и Биргильду.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году планируется обновить 80 километров федеральной автодороги М-5 «Урал» (в обоих направлениях) между Челябинском и Чебаркулем.