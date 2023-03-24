Федеральную трассу между Челябинском и Чебаркулем обновят к осени 2023 года

Работы начнутся в ближайшее время

В Челябинской области в 2023 году обновят 80 километров федеральной автодороги М-5 «Урал» (в обоих направлениях) между Челябинском и Чебаркулем. Помимо замены дорожного полотна, на трассе установят новые остановочные комплексы и светящиеся дорожные знаки. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Работы развернутся на четырех участках. На первом, от выезда из Челябинска до Саргазов, по левому проезду обновят слои износа асфальта. От Саргазов до Витаминного устройство слоев износа сделают в обоих направлениях. Далее от Витаминного до поворота на Бишкиль дорогу отремонтируют. На последнем 10-километровом участке в районе поселка Тимирязевского также заменят слой износа — на правом и левом проездах.

Вдоль проезжей части установят оцинкованное металлическое ограждение, пластиковые сигнальные столбики, а в полотно вмонтируют датчики температуры и состояния покрытия. На асфальт нанесут светоотражающую разметку и шумовые полосы.

Кроме того, на участке рядом с поселками Тимирязевским и Витаминным дорожники поставят два остановочных комплекса, дорожные знаки с подсветкой, светильники и светофоры.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», работы начнутся «в ближайшее время». А завершатся к осени. Там также добавили, что с приходом плюсовых температур на федеральных дорогах Челябинской области уже начались ямочные ремонты.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что до 2024 года правительство РФ направит на ремонт федеральных дорог в Челябинской области дополнительно 7,5 млрд рублей. Деньги пойдут на расширение двух участков федеральной автодороги под Ашой и в районе Сима.