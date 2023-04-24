На трассе М‑5 «Урал» под Челябинском до конца лета ограничивают движение

На федеральной дороге меняют асфальт

На 15-километровом участке федеральной автодороги М-5 «Урал» в Сосновском и Чебаркульском районах ограничат движение машин в связи с ремонтом покрытия. На период с 26 апреля по 20 августа будет закрыто движение по одной полосе проезда, предупредили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и внимательно следить за дорожными знаками», — посоветовали в управлении федеральных дорог.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году в Челябинской области обновят 80 километров федеральной автодороги М-5 «Урал» (в обоих направлениях) между Челябинском и Чебаркулем. Работы развернутся на четырех участках. Помимо замены дорожного полотна, на трассе установят новые остановочные комплексы и светящиеся дорожные знаки.