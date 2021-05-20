Из-за ремонта моста закрыли движение на участке М‑5 «Урал» рядом с поселком Саргазы

Работы на участке продлятся с 20 мая по 20 сентября 2021 года

Начинаются ремонтные работы на путепроводе через автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на 1858 км (рядом с п. Саргазы). Движение транспорта по мосту в связи с этим закроют до 20 сентября 2021 года.

«Схемы утверждены ФКУ Упрдор „Южный Урал“ на период выполнения ремонтных дорог. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в Упрдор «Южный Урал».

В управлении также уточнили, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» на участке км 37 — км 47 (в районе села Миасское Красноармейского района) также действуют ограничения для транспорта в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Ремонт дороги на этом участке продлится до 20 октября 2021 года.

С 23:00 до 24:00 20 мая будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке 4 км — 5 км автомобильной дороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Неподалеку от конноспортивного клуба «Рифей» проведут монтаж модульного надземного пешеходного перехода.