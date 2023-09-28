Под Челябинском досрочно завершат ремонт дороги на Курган

Асфальт на трассе уложат уже до конца этого года

Автодорога «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск под кодом Р-254 расширяется. Несколько участков нового полотна прокладывают и по территории Челябинской области. В «Росавтодоре» рассказали о сроках завершения работ.

Трасса в восточном направлении расширяется уже не первый год. Часть бывшей федеральной дороги «Байкал» в этом году обновляется на 70 километрах.

Так, капитальный ремонт идет на участках с 12 по 37 км «Иртыша» и с 24 по 40 км, с 59 по 76 км автодороги Р-254, подъезд к Тюмени. Первый участок — это отрезок дороги у Копейска, возле поселка Вахрушево. По данным Упрдор «Южный Урал» эти участки досрочно сдадут уже в этом году. Завершить работы позволили дополнительные деньги, выделенные «Росавтодором».

Автодорога соединяет Челябинскую область с соседними регионами на востоке — Курганской, Тюменской областями и далее до Омска и Новосибирска.

«В рамках данного капитального ремонта количество полос движения будет увеличено с двух до четырех, заменено дорожное покрытие, восстановлены посадочные площадки, появятся новые дорожные знаки и современное электроосвещение автомобильных остановок и пешеходных переходов», — рассказали в Упрдор «Южный Урал» о масштабах капремонта всего участка федеральной трассы.

Напомним, в Челябинской области расширяется еще один отрезок федеральной дороги. М-5 по направлению в Москву расширяют до четырех полос. Каждую неделю в районе Сима дорожники ведут буровзрывные работы, чтобы проложить безопасную и комфортную для водителей и пассажиров дорогу.