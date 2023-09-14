Почти 300 семей получили выплаты на газовое оборудование в Аргаяшском районе Челябинской области

Это самый большой показатель среди всех территорий

В Аргаяшском районе Челябинской области выплаты на внутридомовое газовое оборудование предоставили 287 семьям и одиноко проживающим гражданам. Это лучший результат среди всех районов региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Газификации в регионе уделяют пристальное внимание. В этом году из областного бюджета выделили субсидию в 1 миллиард рублей. Впервые газ подключат в 23 населенных пунктах. Подключиться к голубому топливу смогут владельцы более чем трех тысяч домовладений.

В частности, Аргаяшскому району в прошлом году выделили рекордные 80 миллионов рублей. На эти деньги газифицировали село Кулуево, деревни Селяева и Акбашева. В ближайшее время планируют провести газ в поселке Миасском Байрамгуловского сельского поселения, проектно-изыскательские работы ведут в селе Яраткулова и поселке Кировском.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что выплата на внутридомовое газовое оборудование чаще всего пользуется спросом у одиноких пенсионеров и у многодетных семей.

Напомним, в августе эту выплату увеличили с 60 до 150 тысяч рублей. Семьи участников спецоперации могут получить до 200 тысяч рублей. Подробнее о том, кто может рассчитывать на единовременную социальную выплату, — в отдельном материале «Первого областного».