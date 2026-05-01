В Челябинской области Центр медицины катастроф объединили со скорой помощью

﻿Учреждениям дали полгода, чтобы уладить формальности

Станция скорой помощи и территориальный центр медицины катастроф Челябинской области будут работать как одно юридическое лицо. Основная цель деятельности станции скорой помощи не изменится после слияния. Реорганизацию проведут в форме присоединения.

На завершение всех процедур отвели шесть месяцев со дня вступления в силу распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации в конце апреля 2026 года. Надо будет внести изменения в уставные документы, передать имущество.

Реорганизацию этих учреждений здравоохранения проводят, чтобы повысить эффективность экстренной помощи. Объединятся ресурсы (бригады, оборудование, диспетчеризация) для работы как в повседневном режиме, так и при ЧС.

