Почти 220 млн рублей дополнительно выделят на ремонт дорог в Златоусте и Верхнеуральском районе

40,8 млн рублей в городской округ направят для обновления транспортной инфраструктуры

В Златоустовском городском округе и Верхнеуральском районе в 2022 году отремонтируют больше дорог, чем планировали. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил дополнительно 220 млн рублей на ремонт дорог в двух муниципалитетах, сообщает пресс-служба правительства региона. К тому же в Златоусте займутся обновлением транспортной инфраструктуры: для этого выделили 40,8 млн рублей.

На выделенные средства отремонтируют проблемные дороги местного значения и завершат начатые объекты.

В Златоусте продолжится ремонт второго участка улицы Гагарина — одного из самых проблемных в городе. На эти работы в начале года город получил 82 млн рублей. Деньги также направят на содержание местных дорог и мероприятия по безопасности дорожного движения.

«Дополнительно 139,4 млн рублей выделено из областного бюджета на завершение начатого в 2021 году ремонта участков улиц 40-летия и 30-летия Победы в Златоусте. В результате будет отремонтировано 3,2 км дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе.

Кроме финансирования дорожной деятельности, Златоусту выделены 40,8 млн рублей на развитие транспортной инфраструктуры: обустройство 40 трамвайных остановочных пунктов и обособление 3,5 км трамвайных путей бордюрным камнем. Работы по выделению трамвайных путей уже начались.

Верхнеуральскому району дополнительная субсидия составила 80,2 млн рублей. Она будет направлена на ремонт двух участков автомобильной дороги г. Учалы — п. Межозерный:

участок на расстоянии 4 км северо-западнее п. Межозерного протяженностью 3,3 км;

участок на расстоянии 2 км северо-западнее п. Межозерного протяженностью 3,2 км.

В начале года субсидия Верхнеуральскому району на дороги составила 38,9 млн рублей. Она предназначалась для капремонта и содержания дорог в селе Форштадт, городе Верхнеуральске, поселках Краснинском, Кирса, Волковском, а также для приведения в нормативное состояние пешеходных переходов.

Напомним, с 2019 года по поручению Алексея Текслера существенно увеличена сумма, выделяемая муниципалитетам на дорожные работы.

Порядка 50% средств областного дорожного фонда направляется на ремонт дорог в муниципальных образованиях.